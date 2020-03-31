Отделение Русского географического общества в Югре планирует заняться развитием археологического туризма. Данной идее посвящен целый проект.
Гости и жители Югры смогут побывать в городище Шеркалы — памятнике древней истории — и увидеть работу археологов и старинные артефакты.
Городище Шеркалы представляет собой уникальный археологический памятник, расположенный в Нижнем Приобье недалеко от села Шеркалы Октябрьского района Югры.
В этом году современному поселку Шеркалы исполнится 425 лет. В общей сложности в Югре более 6 тысяч объектов археологического наследия.
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