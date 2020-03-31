Акатовский карьер стал новым памятником природы

Акатовский карьер, расположенный в Калужской области, получил статус особо охраняемой природной территории регионального значения.

Примерно 40 лет назад отвалы Акатовского карьера рекультивировали с помощью насаждения сосны. Сейчас здесь настоящий сосновый бор, отличающийся большим разнообразием флоры и фауны.

Цель создания охраняемой территории в том, чтобы защитить Акатовский карьер от пожаров.