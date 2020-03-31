Акатовский карьер, расположенный в Калужской области, получил статус особо охраняемой природной территории регионального значения.
Примерно 40 лет назад отвалы Акатовского карьера рекультивировали с помощью насаждения сосны. Сейчас здесь настоящий сосновый бор, отличающийся большим разнообразием флоры и фауны.
Цель создания охраняемой территории в том, чтобы защитить Акатовский карьер от пожаров.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.