Туристы смогут увидеть достопримечательности Дагестана с вертолета. Для этой цели международный аэропорт столицы республики приобрел два Airbus Helicopters H130 и запустил вертолетные перевозки.
На данный момент выполняется максимум два рейса в неделю. Это связано с тем, что сейчас низкий сезон в туризме.
Совершить полет на вертолете смогут как частные лица, так и организации.
Для корпоративных клиентов и туроператоров действуют скидки.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.