В Дагестане туристам покажут красивые виды с вертолета

Туристы смогут увидеть достопримечательности Дагестана с вертолета. Для этой цели международный аэропорт столицы республики приобрел два Airbus Helicopters H130 и запустил вертолетные перевозки.

На данный момент выполняется максимум два рейса в неделю. Это связано с тем, что сейчас низкий сезон в туризме.

Стоимость летного часа — 100 тысяч рублей

Совершить полет на вертолете смогут как частные лица, так и организации.

Для корпоративных клиентов и туроператоров действуют скидки.