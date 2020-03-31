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В Приангарье работают над сохранением памятников деревянного зодчества

Туризм » Путешествия

В Приангарье находится четыре тысячи памятников деревянного зодчества.

"Мы должны найти способы, которые позволят сохранить памятники деревянного зодчества. Это непростая задача. Среди этих памятников есть многоквартирные жилые дома, некоторые памятники расположены на заброшенных территориях. Многие объекты являются частными", — сообщили в службе по охране объектов культурного наследия региона.

Памятники деревянной архитектуры, которые являются государственными, можно будет отреставрировать в рамках федеральных и региональных целевых программ. Для того чтобы отреставрировать остальные объекты, нужно будет разработать другие механизмы. Так, одним из способов может быть введение курортного сбора для иностранных туристов.

Готовая концепция должна быть представлена до 20 мая, после чего она будет направлена российскому правительству.

Темы концепция приангарье деревянное зодчество
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