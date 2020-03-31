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Экономист рассказал, как изменится поведение туристов после пандемии

Туризм » Путешествия

Британский профессор экономики из Борнмутского университета Адам Блейк рассказал, как изменится поведение туристов после окончания пандемии коронавируса.

"Люди снова захотят путешествовать, но при этом будут вести себя намного осторожнее. Также после пандемии люди будут внимательнее относиться к своему здоровью.

Кроме того, повысится спрос на отели и гостиницы, а вот спрос на арендное жилье будет снижаться. Данная тенденция будет связана с тем, что сотрудники гостиниц и отелей тщательнее дезинфицируют помещения", — заявил эксперт.

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