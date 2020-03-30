Пенсионеры массово отказываются от круизов по России из-за COVID-19

Круизы по России начали отменять и переносить на более поздние сроки. В настоящее время эксперты стремятся понять, что движет круизными компаниями.

Вероятно, Мостурфлот и Водоход пошли навстречу своим туристам и дали им возможность отменить или перебронировать отдых, чтобы сохранить свою репутацию. Когда возникают такие ситуации, туристы обращают внимание на то, как ведут себя компании по отношению к своим клиентам.

После того, как власти Москвы обратились к пожилым людям с просьбой не покидать свои квартиры, в продажах круизов по России начался спад.

"Именно пожилые люди заказывали большую часть круизов. Все они отменены", — сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Это объясняется тем, что пенсионеры находятся в группе риска по коронавирусу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм просит туристов отложить путешествия по России.