27 марта Ростуризм в ответ на введенные ограничения со стороны правительства и руководителей курортных регионов опубликовал памятку для туристов "О путешествиях по территории Российской Федерации".
Согласно документу, гражданам, которые только задумываются о поездке по России, рекомендуется её отложить до "нормализации эпидемиологической обстановки".
Россиянам, которые уже забронировали тур, советуют изменить сроки поездки.
Кроме того, Ростуризм рекомендует поставщикам помогать клиентам в решении данных вопросов.
Стоит отметить, что в отличие от аналогичных памяток, выпускавшихся Ростуризмом после ограничений в сфере выездного туризма, информации по возврату средств в сообщении нет.
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