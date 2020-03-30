Ростуризм просит туристов отложить путешествия по России

27 марта Ростуризм в ответ на введенные ограничения со стороны правительства и руководителей курортных регионов опубликовал памятку для туристов "О путешествиях по территории Российской Федерации".

Согласно документу, гражданам, которые только задумываются о поездке по России, рекомендуется её отложить до "нормализации эпидемиологической обстановки".

Россиянам, которые уже забронировали тур, советуют изменить сроки поездки.

Кроме того, Ростуризм рекомендует поставщикам помогать клиентам в решении данных вопросов.

Стоит отметить, что в отличие от аналогичных памяток, выпускавшихся Ростуризмом после ограничений в сфере выездного туризма, информации по возврату средств в сообщении нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры отменили все туры за границу до 20 апреля.