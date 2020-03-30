Застрявшие в Кении российские туристы не могут вернуться на родину

Из-за пандемии коронавируса российские туристы, находящиеся в Кении, не могут вернуться на родину. Еще недавно Кения была самой безопасной страной для посещения, туристы, отдыхающие здесь, не знали, что во многих странах началась эпидемия.

Посольство России в Кении пока не может помочь россиянам

Когда российские туристы приехали сюда отдыхать, запрет МИДа на посещение других стран распространялся только на Китай.

На данный момент в африканском государстве относительно небольшое количество заражённых COVID-19. Однако власти приняли решение закрыли границы, торговые центры и рестораны. О том, что границы будут закрыты, власти африканского государства сообщили заранее, однако российские туристы не стали торопиться покинуть страну.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что около 500 иностранных туристов застряли в горах Непала.