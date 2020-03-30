Из-за пандемии коронавируса российские туристы, находящиеся в Кении, не могут вернуться на родину. Еще недавно Кения была самой безопасной страной для посещения, туристы, отдыхающие здесь, не знали, что во многих странах началась эпидемия.
Когда российские туристы приехали сюда отдыхать, запрет МИДа на посещение других стран распространялся только на Китай.
На данный момент в африканском государстве относительно небольшое количество заражённых COVID-19. Однако власти приняли решение закрыли границы, торговые центры и рестораны. О том, что границы будут закрыты, власти африканского государства сообщили заранее, однако российские туристы не стали торопиться покинуть страну.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что около 500 иностранных туристов застряли в горах Непала.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.