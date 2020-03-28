Сочинские отели начали выселять туристов, а также отказались предоставлять какую-либо помощь постояльцам. Людям приходиться переселяться "в никуда".

"Сегодня в 4 утра сообщили, что будьте добры, покиньте номера, куда и на чем поедете нас не волнует. Будем искать билеты. Обещали не выгонять и дать дожить, но все же выгнали. Мы приехали давно, в начале марта, и попали в такую ситуацию. Сейчас будем втридорога покупать билеты", - рассказала жительница Москвы Алиса Белых телеканалу "Звезда", которую выселили из отеля с тремя детьми.