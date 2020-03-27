В Сочи около 52 тысяч туристов находятся в режиме изоляции

В отелях и гостиницах Сочи около 52 тысяч туристов находятся в режиме изоляции.

222 из них — это иностранные граждане.

Все они будут находиться на карантине до момента отъезда.

Также она отметила, что самоизоляция будет действовать до момента отъезда туристов. В Сочи появятся специальные мониторинговые группы, которые будут контролировать соблюдение отелями и туристами требований властей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Карелии туристов из Москвы и Петербурга "посадят" на карантин.