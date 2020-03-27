Власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев.
Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов. Продолжительность тура должна составлять не менее месяца.
Кроме того, после прибытия в Карелию туристы должны будут в течение 14 дней находиться на карантине.
Данные меры связаны с увеличением спроса на туробъекты в Карелии: жители Санкт-Петербурга и Москвы хотят "пересидеть" здесь эпидемию.
У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.