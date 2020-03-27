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С 28 марта курорты Кубани перестанут принимать туристов

Туризм » Путешествия
С 28 марта курорты Кубани приостановят принимать туристов. Курорты Краснодарского края

Власти Краснодарского края вводят дополнительные жесткие меры из-за угрозы распространения коронавируса

В период с 28 марта по 5 апреля местные отели и санатории отменят бронирование и не будут заселять туристов.

Также в регионе ограничат авиасообщение и пассажирские перевозки.

Все заведения общественного питания закроются, но службы доставки и обслуживание на вынос будут работать.

Кроме того, все торгово-развлекательные центры не станут принимать посетителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что летний сезон россияне проведут в Сочи и Краснодарском крае.

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С 28 марта курорты Кубани перестанут принимать туристов
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