Почти 500 туристов вернулись с Филиппин в Россию

457 российских туристов, застрявших на Филиппинах в связи с пандемией коронавируса, вылетели в Москву спецрейсом авиакомпании Azur Air. Самолет приземлился во Внукове 27 марта в 07:46.

Ранее для того чтобы вывезти российских туристов с Филиппин силами Ростуризма, Росавиации и МИД РФ, был организован спецрейс на самолете большой вместительности. Все россияне являются самостоятельными путешественниками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Непала начали эвакуацию туристов с гор.