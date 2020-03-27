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Почти 500 туристов вернулись с Филиппин в Россию

Туризм » Путешествия

457 российских туристов, застрявших на Филиппинах в связи с пандемией коронавируса, вылетели в Москву спецрейсом авиакомпании Azur Air. Самолет приземлился во Внукове 27 марта в 07:46.

Ранее для того чтобы вывезти российских туристов с Филиппин силами Ростуризма, Росавиации и МИД РФ, был организован спецрейс на самолете большой вместительности. Все россияне являются самостоятельными путешественниками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Непала начали эвакуацию туристов с гор.

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