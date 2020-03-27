Мальдивы приостановили выдачу виз по прибытию всем туристам

Власти Мальдивских островов решили приостановить выдачу виз всем иностранным туристам по прибытию. Решение уже вступило в силу.

Сроки введения данных ограничений пока не известны.

На сайте Ассоциации туроператоров России сообщается о том, что с 27 марта 2020 в целях ужесточения мер по предотвращению риска распространения коронавируса приостанавлена выдача виз иностранным гражданам, прибывающим на Мальдивы.

Напомним, что в прошлом году Мальдивы были вторым самым быстрорастущим направлением российского турбизнеса, уступая только Шри-Ланке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Мальдивах открыли отель для коронавирусного карантина.