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Источник Правда.Ру

Около 500 иностранных туристов застряли в горах Непала

Туризм » Путешествия

Около 500 иностранных туристов застряли на высокогорных походных трассах в Непале после того, как власти страны ввели недельную общенациональную блокаду из-за коронавируса.

"Несколько посольств планируют отправить чартерные вертолетные рейсы в эти районы для спасения туристов", — сообщила пресс-секретарь Совета по туризму Непала.

В сообщении в Twitter посольство Британии в Катманду обратилось к гражданам Великобритании, находящимся в Непале, с тем, чтобы они прислали в дипмиссию свои данные, чтобы организовать их возвращение на родину.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что застрявшие в Перу российские туристы вылетели на родину.

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