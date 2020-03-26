Застрявшие в Перу российские туристы вылетели на родину

Российские туристы, находившиеся в Перу, смогли вылететь в Россию с пересадкой в Мадриде.

По словам заведующей консульским отделом российского посольства в Испании Ирины Самариной, в аэропорту туристов встретили дипломаты. Они обеспечили туристов питанием и водой.

Ранее стало известно, что с 24 марта аэропорты Абу-Даби и Дубая приостановили прием и отправку самолётов для борьбы с распространением коронавируса. Позже стало известно, что пять рейсов направят за российскими туристами в Эмираты.