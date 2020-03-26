Санатории Крыма будут принимать по справкам об отсутствии COVID-19

Санатории Крыма будут принимать туристов только при наличии справок об отсутствии коронавируса. Такое решение по работе учреждений принял глава республики Сергей Аксенов.

Ранее он просил туристическую отрасль не увеличивать искусственно поток отдыхающих в регион в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Крыму ожидается увеличение турпотока из-за отмены авиарейсов за рубеж.

Согласно последним данным, в Крыму выявлены семь случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму и на Кубани увеличилось количество бронирований на май.