Поселок Сириус предложили отделить от Сочи

В Краснодарском крае принято решение отделить посёлок Сириус от Сочи и преобразовать его в отдельную муниципальную единицу.

Посёлок Сириус вышел из состава Сочи

"Сириус представляет собой территорию с большим потенциалом. Здесь при поддержке президента Владимира Путина работает центр для одаренных детей, а в перспективе здесь планируется создать целый научный кластер", — сообщил губернатор Краснодара.

С 2021 года Сириус сможет участвовать в краевых и федеральных программах, нацпроектах, а также получать грантовую поддержку.

За ближайшие 6 месяцев здесь планируется:

провести выборы;

сформировать местную администрацию;

согласовать бюджет и выбрать главу поселка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне пережидают пандемию на горных курортах Краснодарского края.