В Краснодарском крае принято решение отделить посёлок Сириус от Сочи и преобразовать его в отдельную муниципальную единицу.
"Сириус представляет собой территорию с большим потенциалом. Здесь при поддержке президента Владимира Путина работает центр для одаренных детей, а в перспективе здесь планируется создать целый научный кластер", — сообщил губернатор Краснодара.
С 2021 года Сириус сможет участвовать в краевых и федеральных программах, нацпроектах, а также получать грантовую поддержку.
За ближайшие 6 месяцев здесь планируется:
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