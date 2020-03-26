Министерство туризма Кубани переезжает из Краснодара в Туапсе

Власти Краснодарского края выбрали странный способ борьбы с пандемией коронавируса. Региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия решило переехать поближе к морю, в город Туапсе.

Возможно, власти края считают, что морской воздух не только защитит их от коронавируса, но и будет способствовать развитию туристических проектов, инфраструктуры и увеличению турпотока на черноморское побережье.

"Сложно представить, как в Туапсе по перегруженной даже не в сезон трассе будут ездить на совещания в министерство его подведомственные организации из других городов и районов. Также это касается и сотрудников, ведь живут они в Краснодаре!" — пишет "Живая Кубань".

Видимо, представителей власти мало волнует транспортный коллапс на единственной дороге к Сочи.

Такое решение властей может привести к неудобствам для туристов, ведь в условиях общегосударственного карантина и невозможности выехать за пределы России, курорты Краснодарского края и Крым будут единственным местом отдыха для россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму и на Кубани увеличилось количество бронирований на май.