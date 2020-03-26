В Карачаево-Черкесии назначен новый министр по туризму

Новым министром по туризму, курортам и молодежной политики в Карачаево-Черкесии стал Расул Текеев.

Он имеет большой опыт работы в Правительстве республики.

Последние четыре года Текеев был руководителем Департамента регионального развития АО "Корпорация развития Северного Кавказа".

"Для нашей республики, как и для всей страны, имеет значение развитие всех направлений, которые находятся под контролем министерства", — написал на своей странице в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Карачаево-Черкесии активно занялись развитием спорта.