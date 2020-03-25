Закончился первый этап конкурса "PROбренд"

ЕСОТ подводит итоги заявочной кампании Второго международного маркетингового конкурса в сфере туризма PROбренд-2020.

Всего в адрес оргкомитета поступило 407 заявок в 11 номинациях.

Безоговорочным лидером по количеству заявок стала номинация "Брендинг территории" — в нее подана почти треть всех поступивших заявок.

На втором месте номинация "Брендированная сувенирная продукция".

Третье место разделили две номинации — "Видеобрендинг" и "Брендированная полиграфия".

Безусловным лидером среди регионов по числу поданных заявок стала Белгородская область.

Далее ТОП-15 регионов выглядит следующим образом:

2. Москва

3. Ростовская область

4. Московская область

5. Липецкая область

6. Вологодская область

7. Свердловская область

8. Нижегородская область

9. Ярославская области

10. Ставропольский край

11. Республика Марий Эл

12. Тюменская область

13. Челябинская область

14. Ивановская область

15. Красноярский край

Зарубежный блок участников в этом году представлен республиками Казахстан, Узбекистан, Сербия, Вьетнам. По количеству поданных заявок лидирует Узбекистан.

"Мы рады, что в этом году смогли по количеству заявок превзойти предыдущий конкурс и привлекли еще больше участников, — говорит президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии (ЕСОТ) Светлана Егорова. — Это значит, что конкурс "PROбренд" необходим туристическому рынку Евразийского пространства, и он действительно стал объединяющей и коммуникационной площадкой для многих регионов и стран. В данный момент идет активная обработка заявок, Экспертный совет уже готов приступить к работе. В ближайшее время мы опубликуем шорт-листы по каждой номинации".

Среди основных трендов прошедшей заявочной кампании можно назвать всплеск интереса к номинации "Брендированная полиграфия". Несмотря на популярность всевозможных онлайн-карт и электронных путеводителей, бумажная полиграфическая продукция обретает "второе дыхание", а ее издатели находят инновационные формы подачи информации оффлайн.

Еще одним неожиданным трендом этого года стал бум заявок от студентов российских вузов. Огромный интерес к конкурсу со стороны будущих специалистов туриндустрии побудил Оргкомитет выделить студенческие работы в отдельные подноминации.