Туристам советуют перенести апрельские туры в Петербург

Так как в Санкт-Петербурге закрыли музеи и другие культурные объекты, некоторые туроператоры на период с 20 марта по 30 апреля приостановили продажу экскурсионных туров в Петербург на апрель. Туристам предлагают посетить Северную столицу позднее, например, в период "белых ночей", или вернуть деньги.

По словам экспертов, опрошенных АТОР, сезон "белых ночей" может стать уникальным, так как в Санкт-Петербурге впервые за много лет не будут проводиться крупные мероприятия.

По мнению специалистов, "Белые ночи-2020" будут одним из самых недорогих высоких сезонов в Северной столице за последние несколько лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петербург официально назван туристической столицей мира.