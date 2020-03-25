В Индии российских туристов выгоняют из отелей на улицу

Туристка из Екатеринбурга, Полина Мудрова, незадолго до пандемии коронавируса полетевшая в Индию, на своей странице в Facebook жалуется на действия местных жителей и сотрудников полиции.

"Индусы начали неадекватно относиться к туристам из Европы: их выгоняют на улицу из гостиниц и требуют справки о состоянии здоровья. Получить эти справки невозможно", — сообщила она.

По словам туристки, ее в 23:00 выгнали из отеля на улицу. Благодаря тому что информацию в соцсетях увидели другие туристы из России, она переночевала в доме.

Екатерина сообщает, что сейчас находится в безопасности. Но ситуация очень быстро меняется, могут снова прийти полицейские и выгнать ее на улицу.

По словам туристки, сейчас в Индии находится несколько тысяч россиян. Так как из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции авиасообщение приостановлено, туристов вывозят на родину самолётами "Аэрофлота". Она пока не знает, когда до нее дойдет очередь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что премьер Индии закрыл страну на карантин.