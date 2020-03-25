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Источник Правда.Ру

Около 500 финских туристов застряли в России из-за пандемии

Туризм » Путешествия

Около 500 граждан Финляндии не смогли вовремя выехать из России, сообщает финское издание Yle.

Также есть и россияне, которые не успели покинуть территорию Финляндии из-за закрытия границ.

Туристам помогает финн Юрки Юркинен

Из-за специфики своей работы мужчина имеет право пересекать границы: он доставляют дипломатическую почту в Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, а вместе с ней — российских и финских туристов.

Он перевозит людей три раза в неделю в сотрудничестве с властями обеих стран. Место в автомобиле Юрки Юркинена можно забронировать через местные консульства. Стоит отметить, что в его машине есть средства защиты от коронавируса. После каждой поездки автомобиль дезинфицируется.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндия закрыла ж/д сообщение с Россией.

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