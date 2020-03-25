Около 500 граждан Финляндии не смогли вовремя выехать из России, сообщает финское издание Yle.
Также есть и россияне, которые не успели покинуть территорию Финляндии из-за закрытия границ.
Из-за специфики своей работы мужчина имеет право пересекать границы: он доставляют дипломатическую почту в Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, а вместе с ней — российских и финских туристов.
Он перевозит людей три раза в неделю в сотрудничестве с властями обеих стран. Место в автомобиле Юрки Юркинена можно забронировать через местные консульства. Стоит отметить, что в его машине есть средства защиты от коронавируса. После каждой поездки автомобиль дезинфицируется.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндия закрыла ж/д сообщение с Россией.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.