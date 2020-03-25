Туристический сезон в России можно спасти. Ситуация наладится, если пандемия коронавируса спадет до июня.
Такого мнения придерживаются в Ассоциации туроператоров России.
"В любом случае преимущество отдаётся внутреннему туризму, в основном это Краснодарский край и Сочи. Причем точное количество туристов предсказать нельзя", — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Чаще всего россияне бронируют туры на июль-август. Те, у кого отпуск был запланирован на ближайшее время, также предлагают перенести его на конец лета. В самом худшем варианте, туристический сезон в России начнется в сентябре.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бронирование отелей в Севастополе выросло на 60%. Таковы данные по запросам на май-июнь.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.