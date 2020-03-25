АТОР: лето россияне проведут в Сочи и Краснодарском крае

Туристический сезон в России можно спасти. Ситуация наладится, если пандемия коронавируса спадет до июня.

Такого мнения придерживаются в Ассоциации туроператоров России.

"В любом случае преимущество отдаётся внутреннему туризму, в основном это Краснодарский край и Сочи. Причем точное количество туристов предсказать нельзя", — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Чаще всего россияне бронируют туры на июль-август. Те, у кого отпуск был запланирован на ближайшее время, также предлагают перенести его на конец лета. В самом худшем варианте, туристический сезон в России начнется в сентябре.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бронирование отелей в Севастополе выросло на 60%. Таковы данные по запросам на май-июнь.