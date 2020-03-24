Десятки российских туристов застряли на Сейшельских островах

Десятки российских туристов застряли на Сейшельских островах из-за проблем со стыковочным рейсом через Абу-Даби в Москву.

"Самолет авиакомпании Etihad не получил разрешение на посадку в столице ОАЭ, так как в стране запретили транзит пассажиров в аэропортах", — сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Билеты пассажиров были переписаны с 25 марта на 24. Авиакомпания объяснила это тем, что только в этот день смогут забрать туристов с Сейшельских островов. Поэтому российские туристы были вынуждены на сутки раньше покинуть отели.

Туристы просят Росавиацию и МИД РФ помочь в решении данной проблемы, чтобы самолет смог совершить посадку в Абу-Даби, а потом доставить их в Москву.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что больше 300 россиян застряли на Филиппинах.