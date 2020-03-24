Бронирование отелей в Севастополе выросло на 60%

В мае-июне этого года в Севастополе спрос на аренду жилья повысился на 60% по сравнению с прошлым периодом.

"Уже сейчас видно, что число бронирований на май-июнь в Севастополе на 60% больше, чем обычно в этот период. Конечно, для нас это хорошая возможность заменить поездки за границу, предоставив богатые возможности Севастополя", — сообщил и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Стоит отметить, что увеличение турпотока прогнозируется в том числе в связи с пандемией коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму и на Кубани увеличилось количество бронирований на май.