В Чили поймали необычного "нарушителя" комендантского часа

В столице Чили полицейские поймали необычного "нарушителя" комендантского часа. В районе Провиденсия, который является очень популярным у туристов, была замечена пума.

Полицейские вызвали специалистов из службы сельского хозяйства и животноводства. 35-килограммового самца удалось поймать через 3 часа. Животное передали ветеринарам.

Напомним, что в Чили введены ограничения на перемещение граждан из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. Так, с 22:00 и до 5:00 в стране действует комендантский час.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из Чили и с Тенерифе пытаются вывезти российских туристов.