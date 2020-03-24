В столице Чили полицейские поймали необычного "нарушителя" комендантского часа. В районе Провиденсия, который является очень популярным у туристов, была замечена пума.
Полицейские вызвали специалистов из службы сельского хозяйства и животноводства. 35-килограммового самца удалось поймать через 3 часа. Животное передали ветеринарам.
Напомним, что в Чили введены ограничения на перемещение граждан из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. Так, с 22:00 и до 5:00 в стране действует комендантский час.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из Чили и с Тенерифе пытаются вывезти российских туристов.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.