Греция начала выдавать визы российским туристам на заезды с 1 мая

Туроператор "Музенидис Трэвел" заявил о том, что выдача виз в Грецию туристам начнется с майских заездов.

"С учетом ситуации, связанной с коронавирусом и строгих мер, принятых властями Греции, туристы могут оформлять визу на заезды не ранее 1 мая. Заявки на вылеты до 1 мая (до 30.04 включительно), не будут рассматриваться консульством Греции", — сообщил туроператор.

Также он напомнил, что визовые Центры Греции работают в обычном режиме. Подать документы на визу на заезды с 1 мая можно уже сейчас.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Греции закрыли все горнолыжные курорты и пляжи.