В Анталии выставлен на продажу пятизвездочный отель Favori Kemer, который всегда пользовался популярностью у туристов.
Компания, которая являлась владельцем отеля, обанкротилась.
Отель выставлен на продажу за 96 559 629 турецких лир ($14,7 млн).
Стоит отметить, что тендер будет запущен по цене на 50% выше оценочной стоимости. Торги состоятся 14 апреля.
Победитель получит право на эксплуатацию отеля до 2038 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристический сезон в Турции начнется в конце апреля.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.