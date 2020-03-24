В Анталии выставили на продажу пятизвездочный отель

В Анталии выставлен на продажу пятизвездочный отель Favori Kemer, который всегда пользовался популярностью у туристов.

Компания, которая являлась владельцем отеля, обанкротилась.

Отель выставлен на продажу за 96 559 629 турецких лир ($14,7 млн).

Стоит отметить, что тендер будет запущен по цене на 50% выше оценочной стоимости. Торги состоятся 14 апреля.

Победитель получит право на эксплуатацию отеля до 2038 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристический сезон в Турции начнется в конце апреля.