Российских туристов вернут на родину до конца марта

До 31 марта в Россию должны вернуться все организованные туристы. Речь идет о тех, кто находится в других странах по путевкам, приобретенным у официальных туроператоров.

Сейчас за пределами России остаются около 57,8 тысяч человек.

"Более половины из организованных туристов вернуться в Россию планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней. Оставшиеся организованные туристы вернуться до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок, туроператоры сейчас по возможности предлагают им более ранние варианты возвращения домой", — заявили в Ростуризме.

Самостоятельные туристы, у которых возникают трудности с возвращением на родину, должны немедленно обратиться в посольства России. Их эвакуацию организует Ростуризм совместно с Росавиацией и МИД России.

Ранее "Правда.Ру" писала, что военные помогут эвакуировать россиян с Филиппин. Сегодня их доставят с острова Палаван в провинцию Себу.