Военные помогут эвакуировать российских туристов с Филиппин

24 марта российских туристов доставят с острова Палаван в провинцию Себу.

"Первый спецборт с российскими туристами вылетит с Филиппин 26 марта", — сообщили в российском посольстве на Филиппинах.

В посольстве также отметили, что эвакуируют россиян, которые находятся в городах Эль-Нидо и Пуэрто-Принсесе.

"В настоящее время обсуждаются все детали перелета и место вылета", — отметили в диппредставительстве.

Российские туристы, находящиеся на острове Давао, вылетят оттуда военным бортом 25 марта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что двум авиакомпаниям позволили вывезти россиян из Черногории.