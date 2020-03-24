24 марта российских туристов доставят с острова Палаван в провинцию Себу.
"Первый спецборт с российскими туристами вылетит с Филиппин 26 марта", — сообщили в российском посольстве на Филиппинах.
В посольстве также отметили, что эвакуируют россиян, которые находятся в городах Эль-Нидо и Пуэрто-Принсесе.
"В настоящее время обсуждаются все детали перелета и место вылета", — отметили в диппредставительстве.
Российские туристы, находящиеся на острове Давао, вылетят оттуда военным бортом 25 марта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что двум авиакомпаниям позволили вывезти россиян из Черногории.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.