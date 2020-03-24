Минэкономразвития предлагает поддержать туроператоров субсидиями

Министерство экономического развития предложило в связи с пандемией коронавируса предоставить туроператорам субсидии, чтобы компенсировать их убытки из-за авиаперевозок, которые не состоялись в период с 24 января по 30 марта.

"Также туроператоры получат субсидии за расходы, связанные с организацией вывоза туристов из стран, в которых в связи с угрозой распространения коронавируса ввели ограничения", — говорится в сообщении ведомства.

За счет данных субсидий туроператоры также смогут быстрее вернуть деньги клиентам, у которых не состоялась поездка по ранее приобретенным турам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что фонды "Турпомощи" предложили распечатать из-за коронавируса.