Министерство экономического развития предложило в связи с пандемией коронавируса предоставить туроператорам субсидии, чтобы компенсировать их убытки из-за авиаперевозок, которые не состоялись в период с 24 января по 30 марта.
"Также туроператоры получат субсидии за расходы, связанные с организацией вывоза туристов из стран, в которых в связи с угрозой распространения коронавируса ввели ограничения", — говорится в сообщении ведомства.
За счет данных субсидий туроператоры также смогут быстрее вернуть деньги клиентам, у которых не состоялась поездка по ранее приобретенным турам.
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