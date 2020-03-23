Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу следит за всеми вводимыми правительством мерами, направленными на то, чтобы снизить мобильность населения. Если число зараженных будет расти, то в стране будет введен комендантский час и общенациональный карантин.
Сейчас в Турции закрыли все школы, бары и рестораны, фитнес-центры. В мечетях отменены еженедельные молитвы, а пожилым людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу.
Также в Турции перенесли начало туристического сезона на месяц, что привело к закрытию многих отелей. Кроме того, начали закрываться многие турфирмы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Меркель может ввести в Германии комендантский час.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.