Власти Турции готовятся ввести комендантский час

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу следит за всеми вводимыми правительством мерами, направленными на то, чтобы снизить мобильность населения. Если число зараженных будет расти, то в стране будет введен комендантский час и общенациональный карантин.

Сейчас в Турции закрыли все школы, бары и рестораны, фитнес-центры. В мечетях отменены еженедельные молитвы, а пожилым людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу.

Также в Турции перенесли начало туристического сезона на месяц, что привело к закрытию многих отелей. Кроме того, начали закрываться многие турфирмы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Меркель может ввести в Германии комендантский час.