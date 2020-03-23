В Крыму и на Кубани увеличилось количество бронирований на май

В отелях Крыма и Кубани резко увеличилось количество бронирований на май. В некоторых местах оно повысилось в 3 раза выше, чем, на тот же период прошлого года.

Но пока не начался сезон, курорты терпят убытки. Сейчас из-за угрозы распространения коронавируса закрыты все культурные учреждения и отменены все массовые мероприятия.

Кроме того, отменены организованные детские групповые туры, которые должны были состояться на весенних каникулах.

Представители туристической сферы Крыма и Краснодарского края не уверены, что смогут компенсировать убытки за предстоящий летний сезон.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму разработают новые туристические маршруты.