Ростуризм советует россиянам отложить поездки за границу до нормализации эпидемиологической ситуации.
Все завозные рейсы из России отменяются, остаются только вывозные, поэтому в ближайший месяц вылететь за рубеж не получится.
"Оплату за поездки, которые должны были состояться до 20 апреля, можно зачесть в счет оплаты новых путешествий. Иными словами, деньги временно будут лежать на депозите.
Туристы могут перебронировать на туры по России или оставить средства на депозите и перенести поездку. Изменения не касаются тех, у кого путевки приобретены на вылет после 20 апреля. Все путевки актуальны", — сообщают туроператоры.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус может привести к закрытию 20% турфирм в России.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.