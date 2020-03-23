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Источник Правда.Ру

Туроператоры отменили все туры за границу до 20 апреля

Туризм » Путешествия

Ростуризм советует россиянам отложить поездки за границу до нормализации эпидемиологической ситуации.

Все завозные рейсы из России отменяются, остаются только вывозные, поэтому в ближайший месяц вылететь за рубеж не получится.

"Оплату за поездки, которые должны были состояться до 20 апреля, можно зачесть в счет оплаты новых путешествий. Иными словами, деньги временно будут лежать на депозите.

Туристы могут перебронировать на туры по России или оставить средства на депозите и перенести поездку. Изменения не касаются тех, у кого путевки приобретены на вылет после 20 апреля. Все путевки актуальны", — сообщают туроператоры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус может привести к закрытию 20% турфирм в России.

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