Этническое стойбище в Магаданской области приняло первых посетителей. Туристский центр открылся в 5 км от посёлка Эвенск.
Он создан с целью популяризации труда оленеводов среди молодого поколения, а также для развития этнотуризма на Колыме.
В настоящее время этностойбище включает в себя: юрту, палатки и трех оленей.
В перспективе планируется:
Гости стойбища могут покататься на оленьей упряжке, а также познакомиться с бытом и культурой северных оленеводов.
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