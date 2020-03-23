На Колыме открылось этностойбище с юртой и оленями

Этническое стойбище в Магаданской области приняло первых посетителей. Туристский центр открылся в 5 км от посёлка Эвенск.

Он создан с целью популяризации труда оленеводов среди молодого поколения, а также для развития этнотуризма на Колыме.

В настоящее время этностойбище включает в себя: юрту, палатки и трех оленей.

В перспективе планируется:

увеличить количество животных;

организовывать национальные праздники;

устраивать мастер-классы;

проводить дегустации национальных блюд.

Гости стойбища могут покататься на оленьей упряжке, а также познакомиться с бытом и культурой северных оленеводов.

Ранее "Правда.Ру" писала том, что на Алтай будут зазывать этнотуристов.