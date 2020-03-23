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Источник Правда.Ру

На Колыме открылось этностойбище с юртой и оленями

Туризм » Путешествия

Этническое стойбище в Магаданской области приняло первых посетителей. Туристский центр открылся в 5 км от посёлка Эвенск.

Он создан с целью популяризации труда оленеводов среди молодого поколения, а также для развития этнотуризма на Колыме.

В настоящее время этностойбище включает в себя: юрту, палатки и трех оленей.

В перспективе планируется:

  • увеличить количество животных;
  • организовывать национальные праздники;
  • устраивать мастер-классы;
  • проводить дегустации национальных блюд.

Гости стойбища могут покататься на оленьей упряжке, а также познакомиться с бытом и культурой северных оленеводов.

Ранее "Правда.Ру" писала том, что на Алтай будут зазывать этнотуристов.

колыма оленеводы магаданская область
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