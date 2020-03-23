В Иванове обсудили вопросы развития туризма

Многие туристы приезжают в Иваново, чтобы познакомиться с местными музеями и архитектурой — фабричной и конструктивистской. Также есть туристы, которые стремятся попасть в специализированные торговые центры, чтобы приобрести продукцию легкой промышленности.

В ходе бизнес-дискуссии по развитию текстильного туризма власти, предприниматели, модельеры и представители сферы туризма обсуждали, как можно объединить все эти направления, чтобы увеличить турпоток. Эксперты высказали мнение о том, что совместная работа даст импульс для развития всех сегментов бренда текстильной столицы.

Коронавирус поможет

Первым шагом в объединении различных сегментов могут стать возрожденный в этом году "Текстильный салон", а также ежегодный фестиваль "Первая фабрика авангарда".

Сейчас ивановский текстиль можно представить в новом формате. В связи с пандемией коронавируса в Китае заметно снизились объемы производства, поэтому некоторые ниши могут освободиться.