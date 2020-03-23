В Чите воссоздадут казачий острог с целью привлечения туристов

Глава Читы Евгений Ярилов заявил о том, что в Чите необходимо воссоздать казачий острог с целью привлечения туристов. Он считает, что нужно сделать акцент на значимых исторических фактах.

"Процесс освоения Сибири будет более наглядным, если воссоздать на его основе этнокомплекса, на базе которого можно будет проводить тематические фестивали", — считает Ярилов.

Глава также отметил, что Чита обладает большим туристическим потенциалом, который нужно реализовать для повышения имиджа города как уникального и самобытного, а также для развития его инфраструктуры.