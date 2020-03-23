Украинцы требуют отправить за ними в Доминикану борт Зеленского

Украинские туристы, которые застряли в Доминикане из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, озвучили президенту Владимиру Зеленскому свои требования, касающиеся организации их возвращения на родину.

Украинцы требуют не простой эвакуации, а на президентском самолете

Туристы настаивают на том, чтобы за ними прилетел самолет президента. Свое требование они опубликовали в соцсети Instagram.

"Мы требуем эвакуации, мы требуем отправить за нами президентский борт", — заявил один из туристов.

По словам украинца, в настоящее время в Доминикане ждут возвращения на родину 129 человек, в том числе и дети. Туристы пока не знают, как им вернуться домой.

Украинец упрекнул Зеленского в том, что тот отправил в Вену за туристами свой личный самолет, хотя столица Австралии находится в двухчасовой доступности от Львова, чего нельзя сказать о Доминикане.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотни украинцев пешком идут домой из Венгрии.