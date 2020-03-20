Иностранцы могут автоматически продлить срок пребывания в России

Иностранные граждане, находящиеся на территории РФ, смогут продлить визы автоматически, без выезда за пределы страны.

Для продления визы иностранцам нужно обратиться в ближайший орган МВД и написать заявление в произвольной форме.

Стоит отметить, что срок будет продлен вне зависимости от цели визита в Россию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские туристы "застряли" в Европе после закрытия границ.