В Иордании из-за коронавируса вводят комендантский час

В Иордании с 07:00 утра местного времени (08:00 мск) 21 марта вводится комендантский час с целью ограничить перемещение жителей и дать возможность специалистам экстренных служб более эффективно противостоять текущей эпидемиологической ситуации.

Кроме того, правительство страны наделено чрезвычайными полномочиями. На этой неделе король Иордании подписал соответствующий декрет.

На данный момент в Иордании зарегистрировано 69 заразившихся коронавирусом, один человек вылечился.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Индии объявили о режиме изоляции в стране на один день.