Достопримечательности Китая возобновляют работу

Так как эпидемия коронавируса прошла свой пик 12 марта, в Шанхае постепенно начинают возобновлять работу главные аттракционы и парки.

"С начала этой недели в Китае возобновили работу более 3700 достопримечательностей в 28 провинциях страны. Это 30% от общего количества закрытых достопримечательностей", — пишет The Telegraph.

В музеях пока действует ограничение по количеству посетителей.

Кроме того, у всех посетителей проверяют температуру, также посетители должны быть в медицинских масках.

"Власти Китая стремятся восстановить туристический сектор и стимулируют население возвращаться к нормальной жизни. Для этого жителям предоставляют скидочные купоны. Их можно использовать в поездках, ресторанах и торговых центрах", — сообщает издание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайских туристов не пускают во Вьетнам из-за коронавируса.