Так как эпидемия коронавируса прошла свой пик 12 марта, в Шанхае постепенно начинают возобновлять работу главные аттракционы и парки.
"С начала этой недели в Китае возобновили работу более 3700 достопримечательностей в 28 провинциях страны. Это 30% от общего количества закрытых достопримечательностей", — пишет The Telegraph.
В музеях пока действует ограничение по количеству посетителей.
Кроме того, у всех посетителей проверяют температуру, также посетители должны быть в медицинских масках.
"Власти Китая стремятся восстановить туристический сектор и стимулируют население возвращаться к нормальной жизни.
Для этого жителям предоставляют скидочные купоны. Их можно использовать в поездках, ресторанах и торговых центрах", — сообщает издание.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайских туристов не пускают во Вьетнам из-за коронавируса.
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.