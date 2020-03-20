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Источник Правда.Ру

Достопримечательности Китая возобновляют работу

Туризм » Путешествия

Так как эпидемия коронавируса прошла свой пик 12 марта, в Шанхае постепенно начинают возобновлять работу главные аттракционы и парки.

"С начала этой недели в Китае возобновили работу более 3700 достопримечательностей в 28 провинциях страны. Это 30% от общего количества закрытых достопримечательностей", — пишет The Telegraph.

В музеях пока действует ограничение по количеству посетителей.

Кроме того, у всех посетителей проверяют температуру, также посетители должны быть в медицинских масках.

"Власти Китая стремятся восстановить туристический сектор и стимулируют население возвращаться к нормальной жизни.

Для этого жителям предоставляют скидочные купоны. Их можно использовать в поездках, ресторанах и торговых центрах", — сообщает издание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайских туристов не пускают во Вьетнам из-за коронавируса.

Темы китай туристы достопримечательность
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