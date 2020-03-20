Россияне пережидают пандемию на горных курортах Краснодарского края

В условиях закрытых границ россияне отправились на горные курорты Сочи. Сезон катания там продолжается. По крайней мере для гостей открыты два из трех комплексов олимпийской столицы — "Роза Хутор" и "Красная Поляна".

Пресс-служба "Роза Хутор" подтвердила, что курорт работает в обычном режиме. Хотя недавно были перенесены на следующий год такие популярные фестивали как New Star Camp и Boogel Woogel, на горном комплексе тем не менее фиксируют прирост по загрузке отелей по сравнению с прошлым годом.

"Обычно сезон катания у нас длится как минимум до середины апреля. Мы безусловно учитываем сложившуюся ситуацию, предпринимаем необходимые профилактические меры и оперативно реагируем на любые изменения эпидемиологической обстановки. На курорте есть все условия, чтобы наши гости больше времени проводили в горах и на свежем воздухе. Надеемся, что это поможет всем, кто к нам приедет дополнительно зарядиться энергией и укрепить иммунитет. Мы ожидаем приток туристов и уже активно готовимся в том числе к летнему сезону. Курорт готов, мы предложим гостям много новых активностей, стоимость отдыха в целом не изменится и останется на уровне прошлого лета", — отметила представитель "Роза Хутор".

Рост туристического потока отмечает сочинский курорт "Красная Поляна".

"С 14 марта заметно увеличилось количество бронирований на длительный срок проживания. Средний период размещения гостей на курорте вырос с 3 до 10 дней. В списке гостей лидируют жители Краснодара и Москвы и Московской области. По комментариям гостей, они планируют остаться в горах Сочи до тех пор, пока пандемия коронавирусной инфекции на пойдет на спад", — говорится в сообщении курорта.

Пока только курорт "Газпром" приостановил бронирование номеров в отелях до 30 апреля.

"Гости, забронировавшие проживание в апреле, могут перенести свои бронирования на другие даты на специальных условиях. Бронирование номеров с датой заезда после 30 апреля продолжается в обычном режиме", — уточнили на курорте "Газпром".

При этом катание на комплексе продолжается. Их горнолыжные трассы на склонах "Альпика" и "Лаура" предположительно закроются только 31 марта.