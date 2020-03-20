Pegas Touristik аннулирует зарубежные туры

Туроператор Pegas Touristik решил аннулировать все зарубежные туры в период с 23 марта до 20 апреля включительно.

"Все туры по России продолжаются согласно программам", — сообщила генеральный директор компании Анна Подгорная.

Она отметила, что тем туристам, которые оплатили туры на этот период, предлагается депонировать затраченные средства и использовать их для покупки любого тура на любую дату до 31 декабря 2021 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры увидели пользу в коронавирусе и падении рубля.