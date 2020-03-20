В администрации Сургута сообщили, что должность председателя комитета культуры и туризма занял Антон Акулов.
Ранее он был главой историко-культурного центра "Старый Сургут".
Стоит отметить, что Антон Акулов начал свою трудовую деятельность в 2005 году, он был заведующим сектором духовного наследия информационно-консультационного центра "Старый Сургут".
"Вступив в должность, сразу погрузился в решение рабочих вопросов. Вместе с коллегами мы уже готовы приступить к реализации новых проектов", — сообщил Акулов.
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