В Сургуте назначен новый руководитель комитета культуры и туризма

В администрации Сургута сообщили, что должность председателя комитета культуры и туризма занял Антон Акулов.

Ранее он был главой историко-культурного центра "Старый Сургут".

Стоит отметить, что Антон Акулов начал свою трудовую деятельность в 2005 году, он был заведующим сектором духовного наследия информационно-консультационного центра "Старый Сургут".