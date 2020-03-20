Безвизовый режим отменил Вьетнам для россиян

Граждане России, Белоруссии и Японии больше не смогут ездить во Вьетнам без виз. Для посещения страны нужно будет получить разрешение.

Безвизовый режим отменен из-за коронавируса.

"Решение (об отмене безвизовой программы), как постановило вьетнамское министерство иностранных дел, вступает в силу с 21 марта в 12.00", — сообщает правительство Вьетнама.

Запрет на безвизовый въезд будет действовать 30 дней.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда, до этого заявлявшие, что не планируют закрывать границы, ввели новые правила въезда в страну. Теперь всем, кто хочет посетить Таиланд, необходимо иметь при себе справку об отсутствии коронавируса.