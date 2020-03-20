Граждане России, Белоруссии и Японии больше не смогут ездить во Вьетнам без виз. Для посещения страны нужно будет получить разрешение.
Безвизовый режим отменен из-за коронавируса.
"Решение (об отмене безвизовой программы), как постановило вьетнамское министерство иностранных дел, вступает в силу с 21 марта в 12.00", — сообщает правительство Вьетнама.
Запрет на безвизовый въезд будет действовать 30 дней.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда, до этого заявлявшие, что не планируют закрывать границы, ввели новые правила въезда в страну. Теперь всем, кто хочет посетить Таиланд, необходимо иметь при себе справку об отсутствии коронавируса.
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