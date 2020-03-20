Турецкие отели откажутся от "шведского стола" из-за коронавируса

Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) в связи с угрозой распространения коронавируса рекомендует гостиницам и отелям временно отказаться от формата "шведского стола" и обслуживать гостей по меню или перейти на формат "аля-карт".

Данные меры позволят повысить гигиену питания в ресторанах отелей.

В некоторых luxury-отелях побережья Анталии уже отказались от "шведского стола".

Но для большей части гостиниц рекомендуемый формат не подходит, так как в этом случае нужно больше персонала, что связано с дополнительными расходами. Отелям Турции в связи с коронавирусом и падением цен на нефть нужно сократить расходы.

Поэтому не все отели смогут придерживаться рекомендаций TÜROB, так как на это у них нет лишних средств.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус нанес ущерб туриндустрии Турции.