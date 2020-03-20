Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) в связи с угрозой распространения коронавируса рекомендует гостиницам и отелям временно отказаться от формата "шведского стола" и обслуживать гостей по меню или перейти на формат "аля-карт".
Данные меры позволят повысить гигиену питания в ресторанах отелей.
В некоторых luxury-отелях побережья Анталии уже отказались от "шведского стола".
Но для большей части гостиниц рекомендуемый формат не подходит, так как в этом случае нужно больше персонала, что связано с дополнительными расходами. Отелям Турции в связи с коронавирусом и падением цен на нефть нужно сократить расходы.
Поэтому не все отели смогут придерживаться рекомендаций TÜROB, так как на это у них нет лишних средств.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус нанес ущерб туриндустрии Турции.
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