Коронавирус отбросит туристический сектор Италии на 50 лет назад

Ассоциация туроператоров Италии опубликовала прогноз на 2020 год. Эксперты считают, что за текущий год страну смогут посетить 172 млн туристов. Данный показатель является самым низким за последние полвека.

В последний раз столько туристов посещало страну в середине 60-х гг. XX века.

Туроператоры полагают, что границы стран будут закрыты еще в течение некоторого времени, пока пандемия окончательно не прекратится, а иностранные туристы воздержатся посещать страны с большим числом заболевших коронавирусом.

В связи с этим эксперты считают, что туризм начнет восстанавливаться не ранее 2021 года.

В этом году Италия недосчитается €29,1 млрд, которые должны были потратить иностранные туристы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы смогут совершить виртуальное путешествие по Италии.