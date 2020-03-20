Ассоциация туроператоров Италии опубликовала прогноз на 2020 год. Эксперты считают, что за текущий год страну смогут посетить 172 млн туристов. Данный показатель является самым низким за последние полвека.
В последний раз столько туристов посещало страну в середине 60-х гг. XX века.
Туроператоры полагают, что границы стран будут закрыты еще в течение некоторого времени, пока пандемия окончательно не прекратится, а иностранные туристы воздержатся посещать страны с большим числом заболевших коронавирусом.
В связи с этим эксперты считают, что туризм начнет восстанавливаться не ранее 2021 года.
В этом году Италия недосчитается €29,1 млрд, которые должны были потратить иностранные туристы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы смогут совершить виртуальное путешествие по Италии.
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