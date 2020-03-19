Туристы смогут совершить виртуальное путешествие по Италии

Национальное агентство по туризму Италии разработало мобильное приложение, с помощью которого туристы смогут совершить виртуальное путешествие по Риму, Милану и другим городам, а также поплавать по каналам Венеции, побывать в магазинах, познакомиться с национальной кухней, культурой и обычаями.

Приложение называется Italia Virtual Reality. Заинтересованные пользователи могут скачать в магазинах App Store и Google Play.

Все видеопрогулки записаны от первого лица, со временем будут появляться новые видео.

Напомним, что Италия больше всех стран пострадала из-за коронавируса, сейчас страна закрыта для въезда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей.